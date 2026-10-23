Zoektocht naar nieuwe springbondscoach vordert, Piet Raijmakers is het ‘zeker niet’

Esther Berendsen
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Zoektocht naar nieuwe springbondscoach vordert, Piet Raijmakers is het ‘zeker niet’ featured image
Jeroen Dubbeldam ( links) en Eric van der Vleuten sr., hier geflankeerd door Maikel van der Vleuten en Rob Ehrens Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Esther Berendsen

De KNHS heeft, na een bijeenkomst met de ruiters, een ‘commissie van wijze mannen’ gevraagd om de zoektocht naar de nieuwe springbondscoach senioren in goede banen te leiden. Eric van der Vleuten, Jeroen Dubbeldam en Roelof Bril zijn met die klus aan de slag gegaan, en hebben inmiddels een kandidaat voor ogen. Bij het ter perse gaan van deze krant wilden zij nog niet bekendmaken wie deze potentiële kandidaat is.


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