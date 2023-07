Paardenwelzijn op de eerste plaats bij voorgestelde FEI reglementswijzigingen

De eerste concepten van de voorgestelde FEI Reglementswijzigingen zijn gepubliceerd en zijn nu online beschikbaar op de FEI website. Het FEI reglement endurance wordt volledig herzien, maar er zijn ook enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd in de andere FEI Regels en Reglementen. De focus van de wijzigingen van dit jaar ligt op paardenwelzijn met sterke voorstellen in het FEI Algemeen Reglement, het FEI Veterinair Reglement en verschillende discipline regels.

“De kern van de missie van de FEI is een niet-aflatende toewijding aan paardenwelzijn,” zei FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. “Dit jaar hebben we het geluk gehad om inzichtelijke, op paardenwelzijn gerichte voorstellen te ontvangen van nationale federaties en belanghebbenden. Onze technische commissies en het hoofdkantoor hebben goed geluisterd naar de gemeenschap en hebben veel waardevolle suggesties in het reglement opgenomen.”

Gedragscode

“Een belangrijke ontwikkeling is de voorgestelde toevoeging van een Hippisch Sport Handvest als Bijlage O bij het FEI Algemeen Reglement, waarbij iedereen die betrokken is bij de paardensport zich houdt aan de FEI Gedragscode voor het welzijn van het paard en erkent en accepteert dat het welzijn van het paard te allen tijde voorop moet staan door zich te verbinden aan het FEI Hippisch Sport Handvest.”

Meten strakheid neusriemen

“Een ander belangrijk voorstel van de FEI, naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Ethiek en Welzijn van Paarden, is de invoering van een algemene bepaling die de aanpak voor het meten van de strakheid van neusriemen in alle FEI disciplines harmoniseert met behulp van een FEI Objective Measuring Tool.”

“Een nieuwe bijlage L die het concept van de belangrijkste eisen voor evenementen met betrekking tot paardenwelzijn en de veiligheid van paarden en mensen weergeeft, zal worden toegevoegd aan het Algemeen Reglement.”

Endurance regels volledig herzien

“Belangrijke veranderingen zullen worden opgenomen in de FEI regels voor springen, dressuur, mennen en voltige, en nieuwe voorstellen die specifiek betrekking hebben op het welzijn van paarden zijn opgenomen in de FEI Regels voor Endurance, die momenteel volledig worden herzien.”

“Nationale federaties en belanghebbenden hebben zeven weken de tijd om de FEI te voorzien van feedback op deze voorstellen en ik kijk uit naar een spannende en vruchtbare dialoog,” besloot de secretaris-generaal.

Klik hier voor voorstellen wijzigingen Algemeen Reglement. Klik hier voor voorstellen wijzigingen springen. Klik hier voor voorstellen wijzigingen dressuur. voor de herziening van regels.

Bron FEI/springreiter.de/worldofshojumping.com/eurodressage.com