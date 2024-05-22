Podcast Poll: Verenigingsleed

Redactie Horses.nl
Podcast Poll: Verenigingsleed featured image
Foto: Pexels.com / Mart Production

Deze week gaat het in de podcast over de vraag waarom er zo vaak gedoe is bij verenigingen in paardenland. Of het nu over stamboeken of sportbonden gaat, regelmatig is er ophef of vertrekken er directeuren en bestuursleden. De belangrijkste conclusie: het is nu eenmaal heel ingewikkeld om een vereniging goed te runnen. Zéker in de paardenwereld. Maar hoe kijken de leden van die verenigingen eigenlijk naar deze materie? Dat is de vraag die we je deze week stellen. Hoe zie jij je lidmaatschap van die sportbond of dat stamboek eigenlijk?

Door Redactie Horses.nl

[poll id=”581]

Volgende week de resultaten in onze podcast.

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant