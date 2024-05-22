Podcast Poll: Verenigingsleed

Deze week gaat het in de podcast over de vraag waarom er zo vaak gedoe is bij verenigingen in paardenland. Of het nu over stamboeken of sportbonden gaat, regelmatig is er ophef of vertrekken er directeuren en bestuursleden. De belangrijkste conclusie: het is nu eenmaal heel ingewikkeld om een vereniging goed te runnen. Zéker in de paardenwereld. Maar hoe kijken de leden van die verenigingen eigenlijk naar deze materie? Dat is de vraag die we je deze week stellen. Hoe zie jij je lidmaatschap van die sportbond of dat stamboek eigenlijk?