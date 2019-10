Rob de Bruin vrijgesproken door FEI Tribunaal

Rob de Bruin was na de internationale 3* voltige-wedstrijd in Ermelo geschorst door de FEI en nadat de Bruin dit aanvocht bij het Tribunaal werd het jury-lid vrijgesproken. De Bruin werd door de FEI beticht van het voortrekken van het Duitse team en niet op tijd ingrijpen wanneer er in de wandelgangen gesproken werd over een mogelijke illegale wissel.

Op de 3* wedstrijd in Ermelo afgelopen mei ging het gerucht rond dat het Duitse team de formatie voor de routine van zaterdag na de routine van vrijdag zou veranderen. De Bruin overlegde dit gerucht als zogenaamde President Ground Jury met zijn mede juryleden en deze kwamen samen tot het besluit te wachten tot de routine en dan actie te ondernemen. Waarom moest er actie ondernemen worden op basis van een gerucht, was de vraag die bij allen opkwam.

FEI zaak niet goed op orde

De FEI vond echter dat De Bruin al voor de tijd in had moeten grijpen en het team voor de routine had moeten diskwalificeren onder het mom ‘Help, Prevent, Intervene’ (Helpen, Voorkomen, Ingrijpen). De FEI beschuldigde daarbij het jurylid van favoritisme en dat hij de actie van het Duitse team bewust door de vingers zag. In de rechtszaak voor het Tribunaal werd duidelijk dat de FEI haar zaakjes niet goed op orde had. Uit het besluit gepubliceerd op 26 september blijkt dat de FEI voornamelijk af ging op eigen aannames en de feiten naar eigen hand zette om hun eigen theorie te ondersteunen. Het Tribunaal concludeerde dat Rob de Bruin juist gehandeld heeft en legt het besluit van de FEI terzijde. De Bruin is daarom vrijgesproken.

Bekijk hier het besluit.

Bron: FEI/Horses.nl