Ruim 300 instructeurs aangesloten bij Beroepsgroep Hippische Instructeurs

Al ruim 300 instructeurs hebben zich aangesloten bij de Beroepsgroep Hippische Instructeurs. De KNHS riep begin april de beroepsgroep in het leven en wil hiermee instructeurs met een diploma niveau 3, 4 of 5 samenbrengen. Het idee? Samen kennis delen, de kwaliteit verder verhogen, instructeursbelangen behartigen en dienstverlening aan de instructeurs op bijvoorbeeld juridisch en zakelijk vlak.

Als je aangesloten bent bij deze beroepsgroep, kun je gebruik maken van de kennis van een panel aangesloten adviseurs en experts. In dit panel staan de KNHS voor de sport en de FNRS als brancheorganisatie voor de hippische belangen in de sector en bij de overheid. Juridisch adviseur Britt Loeffen kan je bijstaan in juridische vraagstukken. Voor welzijnsvragen en advies hierover is Fenna Westerduin beschikbaar en mental coach Sanne Beijerman kan je helpen met hoe om te gaan met alle spanningen rondom de huidige situatie. We werken er hard aan om dit panel uit te breiden met nog meer kennis en expertise om jou als instructeur optimaal te kunnen voorzien van informatie waar je naar opzoek bent.

‘Team van 12 specialisten’

De KNHS stelt panellid Haike Blaauw, directeur van brancheorganisatie FNRS, voor met een interview op de KNHS website. Blaauw: “De FNRS heeft een team van 12 specialisten ter beschikking die instructeurs kunnen bijstaan over uiteenlopende onderwerpen: Noodmaatregelen voor ondernemers zoals TOGS, NOW, etc. fiscale vraagstukken, juridische vragen, ondernemersvragen of het helpen met het opstellen van een basis ondernemersplan.”

Bron KNHS