Paardenliefhebbers doneerden zo’n 70.000 euro aan Sectorfonds

Het sectorfonds van de Sectorraad Paarden verstuurde drie weken geleden een nieuwsbrief waarin uit de doeken gedaan werd waar het fonds staat met de campagne ‘Dit doen paarden’ en waarin nog eens 125.000 euro extra gevraagd werd. Die nieuwsbrief was voor de Paardenkrant aanleiding om extra vragen te stellen over het fonds. Hoeveel is er tot nu toe opgehaald en waaraan is dat uitgegeven? Wat is het doel precies en hoe staat het met de governance?

In maart 2023 werd het Sectorfonds op The Dutch Masters gepresenteerd. Het sectorfonds werd daar als volgt geïntroduceerd: ‘Met de campagne gaan we ons gezamenlijke verhaal actief uitdragen. Ook willen we waar nodig onderzoek doen om ons verhaal met feiten te onderbouwen. Nu en in de toekomst. Natuurlijk is hiervoor geld nodig.’

Tot nu toe was het vrij onduidelijk waar het Sectorfonds precies mee bezig was en ook de structuur was onduidelijk. Het hippisch sectorfonds werd (en is nog steeds) ondergebracht in de inactieve Stichting Nederlands Hippisch Kenniscentrum (zie onder) die nu moet worden omgedoopt naar het Sectorfonds.

“De statuten zijn aangepast en worden binnen twee weken getekend bij de notaris”, meldt Sectorraad-secretaris Mieke Theunissen.

Lees alles over de stand van zaken rond het sectorfonds in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop