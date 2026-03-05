Inschrijving geopend voor de Week van het Paard

De inschrijving voor de Week van het Paard is geopend! Hippische ondernemers, verenigingen en andere bedrijven in de paardensector worden uitgenodigd om aan te haken bij deze landelijke campagneweek waarin we Nederland kennis willen laten maken met de wereld achter het paard.

De Week van het Paard staat in het teken van zichtbaarheid, verbinding en promotie van de paardensector. In deze week openen hippische organisaties door het hele land hun deuren voor het publiek. Maneges, pensionstallen, fokkerijen, paardenklinieken, onderwijsinstellingen en vele andere partijen uit de paardensector organiseren activiteiten zoals open dagen, rondleidingen, clinics, proeflessen en demonstraties. Het doel: laten zien hoe veelzijdig, professioneel en toegankelijk de paardenwereld is én nieuw publiek enthousiast maken voor het paard.

Meedoen? Aanmelden kan nu!

Organisaties die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via WeekvanhetPaard.nl. Na inschrijving ontvangen zij binnen enkele weken een praktische digitale toolkit die stap voor stap ondersteuning biedt bij de organisatie. De digitale toolkit bevat concrete tips voor het opzetten van een succesvol evenement, inspirerende voorbeelden van mogelijke activiteiten en kant-en-klare promotiematerialen en communicatietemplates. Daarnaast krijgen deelnemers gerichte handvatten om lokaal en regionaal publiciteit te genereren, zodat hun initiatief optimaal zichtbaar wordt in de eigen omgeving.

Met deze ondersteuning kunnen hippische organisaties laagdrempelig en professioneel aansluiten bij de landelijke campagne, terwijl zij tegelijkertijd hun eigen invulling geven. Zo maken we samen zichtbaar wat paarden voor ons betekenen en wat wij dagelijks voor hen doen.

Samen zichtbaar

De Week van het Paard biedt paardenhouders de kans om nieuw publiek kennis te laten maken met hun stal of bedrijf én met de sector als geheel. Door gezamenlijk op te trekken, vergroten we de zichtbaarheid van de paardensport en -houderij in Nederland.

Een heel aantal organisaties heeft zich al aangemeld, doe jij ook mee?

Activiteit aanmelden Week van het Paard

Overzicht deelnemende organisaties