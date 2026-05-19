Meer dan 50 locaties in Nederland openen hun deuren in de Week van het Paard

Van 23 tot en met 31 mei staat Nederland in het teken van de Week van het Paard. Door het hele land openen inmiddels al meer dan 50 locaties hun deuren voor publiek, paardenliefhebbers én nieuwsgierige bezoekers.

De Week van het Paard – een initiatief van de Sectorraad Paarden – wil laten zien hoe veelzijdig, toegankelijk en verbindend de paardensector is. Van open dagen bij maneges en stallen tot clinics, evenementen, workshops, fietsroutes en ontmoetingen met paarden: bezoekers krijgen een unieke inkijk in de wereld achter de sector.

Verbinden, beleven en ontdekken

“In de Week van het Paard willen we laten zien welke belangrijke rol paarden spelen in sport, ontspanning, zorg en verbinding tussen mensen. De week draait om ontmoeting, beleving en het delen van passie voor paarden. Bezoekers kunnen kennismaken met uiteenlopende activiteiten en hippische locaties. Daarmee laat de sector zien hoeveel kennis, vakmanschap en betrokkenheid er dagelijks schuilgaat achter de paardenwereld”, aldus de Sectorraad.

De Sectorraad Paarden roept iedereen binnen de hippische sector op om de Week van het Paard actief te ondersteunen.

