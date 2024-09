Paardensector krijgt Ministerie LVVN op bezoek bij Stal ‘s-Gravenweg

Het sinds kort door de BBB geleide Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) was op donderdag 19 september op werkbezoek bij de paardensector, georganiseerd in samenwerking met de Sectorraad Paarden (SRP). Dit bezoek had als doel nader kennis met elkaar te maken en kennis te nemen van de belangrijkste kwesties die in de sector spelen. Het werkbezoek vond plaats bij Rutger en Petra van der Peet van Stal ’s-Gravenweg in Vogelenzang, hippisch ondernemer van het jaar 2023.

De SRP meldt het volgende over het werkbezoek:

Een delegatie van dertien personen van het ministerie van LVVN bezocht Stal ’s-Gravenweg te Vogelenzang. Mevrouw Verburg, de voorzitter van de SRP, opende de bijeenkomst en legde drie cruciale punten op tafel die aandacht vergen in de paardensector.

I&R

Ten eerste richtte zij de aandacht op de identificatie en registratie van paarden. De SRP onderstreept het belang van een goed registratiesysteem. “Dat draagt niet alleen bij aan de traceability van paarden, maar ook aan de algehele gezondheid van paarden in Nederland en aan preventie van, en voorbereiding op een eventuele gezondheidscrisis,” aldus Verburg.

Werkbezoek LVVN Foto: Sectorraad Paarden

Paardenwelzijn

Het tweede punt gaat over de absolute prioriteit van de SRP, paardenwelzijn. Verburg gaf aan dat de SRP werkgroep welzijn hard werkt aan een vernieuwde Gids voor Goede Praktijken die aan de hand van de zes leidende principes van dierwaardigheid een update krijgt.

Welzijn in curriculum groen onderwijs

Daarnaast is gesproken met het hippisch onderwijs met de intentie om paardenwelzijn structureel in het curriculum van het groene onderwijs op te nemen en met uniformiteit. “En deze uniformiteit moet ook gaan doorklinken in eigen opleidingsprogramma’s zoals cursussen, juryopleidingen of opleidingen tot parcoursbouwer,” geeft Verburg aan.

Onderzoeksagenda

Tot slot maakt de SRP werk van een coherente onderzoeksagenda, bij voorkeur in Europees verband, met de intentie om de onderzoeken ten behoeve van de paardensector meer op elkaar aan te laten sluiten en kennis door te laten stromen naar de praktijk.

Samenwerking

Het derde en laatste punt dat aan bod kwam was het belang van een prettige samenwerking tussen alle betrokken partijen binnen de paardensector, van fokkers, sporters, ondernemers en dierenartsen tot overheidsinstanties. “Een open en constructieve communicatie is essentieel om vooruit te komen en de sector te laten groeien en bloeien.”

Praktijk

Naast de bespreking was er een rondleiding over het bedrijf door Rutger van der Peet. Hij lichtte toe hoe hij op zijn pensionstal huisvesting biedt aan 160 paarden in zowel boxen als groepshuisvesting. Daarbij haalde hij aan voor welke uitdagingen hij staat. Doordat het gebied waar stal ’s-Gravenweg gelegen is, is aangemerkt als natuurontwikkelingsgebied, dreigt zijn locatie door soms snel veranderende regelgeving in de knel te komen.

Werkbezoek LVVN Foto: Sectorraad Paarden

Op hetzelfde aantal hectares zou er een vergunning overblijven voor het houden van slechts 40 paarden. En dat terwijl de huidige situatie in het verleden is goedgekeurd. Zijn boodschap aan de delegatie was dan ook: “Wees als overheid helder en geef langjarig perspectief, zodat er niet over 2 of 4 jaar weer opnieuw om tafel gegaan moet worden met de overheid. Dat is niet goed voor het vertrouwen.”

Bron: Persbericht