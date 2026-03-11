Sectorraad Paarden aanwezig bij bijeenkomst in Europees Parlement

Op 5 maart 2026 was de Sectorraad Paarden (SRP) aanwezig bij een bijeenkomst van de MEP (Members of the European Parliament) Horse Group in het Europees Parlement in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst kwamen vertegenwoordigers van meer dan 34 organisaties uit de Europese paardensector bijeen, verenigd in het netwerk European Horse Network.

De bijeenkomst werd geleid door Europarlementariërs Hilde Vautmans en Nina Carberry, samen met Mark Wentein, voorzitter van het European Horse Network. Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese commissie, sloot aan bij de bijeenkomst.

Aandacht vanuit de Europese Commissie

Von der Leyen benadrukte dat paarden en pony’s een bijzondere rol spelen in de Europese samenleving: als vrienden en opvoeders van kinderen, als beheerders van landschap en graslanden en als belangrijke factor voor de kwaliteit van samenleving en economie. Volgens haar vertegenwoordigt de paardensector in Europa een economische waarde van ongeveer 110 miljard euro per jaar.

Ook wees zij op de sterke internationale positie van Europa in paardensport en fokkerij. Volgens haar kunnen het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Europese regionale fondsen mogelijk meer ruimte bieden voor initiatieven vanuit de paardensector.

Inbreng Sectorraad Paarden

Namens de Sectorraad Paarden bracht SRP-voorzitter Gerda Verburg tijdens de bijeenkomst enkele aandachtspunten naar voren voor het Europese beleid. Daarbij pleitte zij voor:

een gezamenlijke Europese onderzoeks- en innovatieagenda voor de paardensector;

betere afstemming van regelgeving op EU-niveau, bijvoorbeeld rond hitteprotocollen en het gebruik van harnachement.

Daarnaast werd vanuit de veterinaire sector aandacht gevraagd voor betere Europese afstemming rond diergeneesmiddelen en crisispreventie en -bestrijding.

Groeiend belang van Europese samenwerking

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over belangrijke beleidsontwikkelingen voor de sector. Daarbij ging het onder meer over het vereenvoudigen van regels binnen de Europese interne markt voor de mobiliteit en handel van paarden.

Ook werd gekeken naar de positie van paarden binnen het toekomstige GLB na 2027, en naar de bredere rol van de paardensector binnen het Europese plattelandsbeleid.

De organisaties binnen het European Horse Network spraken hun ambitie uit om samen met de Europese instellingen te blijven werken aan een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van de paardensector, waarbij de sector blijft bijdragen aan jeugdontwikkeling, een vitaal platteland en economische activiteit en werkgelegenheid in Europa.

Met deze bijeenkomst was de SRP voor het eerst vertegenwoordigd binnen de MEP Horse Group. De SRP ziet dit als een belangrijke stap om haar positie in het Europese netwerk verder te versterken. Daarmee wil de SRP bijdragen aan een sterke positie van de paardensector in Europa en tegelijkertijd de belangen van de Nederlandse sector op Europees niveau onder de aandacht brengen.

Bron: SRP