Theo Ploegmakers stopt per 1 april 2025 als voorzitter EEF

Theo Ploegmakers stopt per 1 april 2025 als voorzitter van de European Equestrian Federation (EEF). De voormalig voorzitter de KNHS begon in november 2018 met zijn taken bij de EEF en is sinds zijn aantreden het boegbeeld van de EEF geweest. Ploegmakers moet zijn termijn beëindigen wegens gezondheidsredenen.

“Het was een eer om als voorzitter van de EEF te dienen. Ik vertrek met grote tevredenheid over wat we samen hebben bereikt. We hebben de Europese paardensportgemeenschap met succes verenigd en we hebben zinvolle samenwerking tussen zowel grote als kleine federaties bevorderd. Vandaag de dag staat de federatie symbool voor wat er kan worden bereikt door een gedeelde visie en samenwerking”, vertelt Theo Ploegmakers.

Goede basis gelegd

“Toen ik voorzitter werd, was mijn visie niet alleen om betere kansen te creëren voor alle Europese landen, maar ook om ervoor te zorgen de groei van onze sport nooit ten koste van het paardenwelzijn zou gaan. We hebben een sterkere, inclusievere gemeenschap opgebouwd, waar competitief succes samengaat met principiële benadering van horsemanship. Ik vertrek met de wetenschap dat we zowel onze prestaties als onze waarden hebben verbeterd. De basis die we hebben gelegd, zal de Europese paardensport nog generaties lang ten goede komen.”

Belangrijke stappen gezet

Onder leiding van Ploegmakers heeft de EEF belangrijke stappen gezet om uitdagingen in de paardensport aan te pakken, waaronder het opzetten van uitgebreide welzijnscontrolesystemen en het promoten van transparante trainingspraktijken. Zijn voorzitterschap zag de oprichting van de baanbrekende Longines EEF Serie, dat een belangrijk kernpunt is geworden van de ontwikkeling van de sport in Europa.

Gezondheid staat voorop

“We zijn diepbedroefd door het aftreden van Theo Ploegmakers als voorzitter van de EEF, maar zijn gezondheid staat voorop en we respecteren en steunen zijn besluit om een stap terug te doen en zich op zichzelf te concentreren volledig”, aldus FEI-voorzitter Ingmar de Vos.

Bron: EEF