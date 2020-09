Topsportduo Boelhouwer en Bartels werken samen voor een goed resultaat in Tokyo

Vanaf 1 september is Iris Boelhouwer aangesteld als de nieuwe directeur topsport van de KNHS. Op weg naar de Olympische Spelen in Tokio krijgt Boelhouwer de gelouterde coach Tineke Bartels naast zich om haar te ondersteunen. Het duo vertelt in een interview met de KNHS over hun rolverdeling en plannen.

Iris Boelhouwer: “Ik draag zorg voor de topsport, talentontwikkeling en internationale topsportbeleid binnen de KNHS. Mijn voornaamste taak voor aankomende jaar is te zorgen voor een zo optimaal mogelijk klimaat voor coaches en ruiters om in Tokio te kunnen presteren.”

‘Eerste contactpersoon’

“Daarnaast ben ik voor NOC*NSF eerste contactpersoon, deze organisatie maakt zich in Nederland bij uitstek sterk voor het topsportklimaat en is belangrijk als het gaat om verdelen van subsidiegelden richting sportbonden, dus ook richting de KNHS. Hiervan wordt een groot gedeelte van ons topsportprogramma gefinancierd.”

Ook als het om de FEI en EEF gaat, heeft Boelhoewer naar eigen zeggen een belangrijke taak. “Die organisaties zijn bepalend in het internationale topsportbeleid. Daar worden de besluiten genomen op onder meer het gebied van regelgeving en toewijzen van internationale kampioenschappen.”

Alles voor een goed resultaat in Tokyo

Tineke Bartels: “De tijd naar Tokyo is natuurlijk kort, en ik ben er nu om Iris bij te staan in het belangrijke contact en overleg met de coaches, maar het is zeker de bedoeling dat Iris dit op termijn helemaal zelf oppakt. Als hoofdcoach ga ik Iris helpen bij het wegwijs maken in de topsport route richting Tokyo. Ik ben er ook om de huidige bondscoaches bij te staan als daar behoefte aan is. Zodat we een heel goed resultaat in Tokyo kunnen halen.”

Bron: KNHS