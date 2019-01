Verhoging KNHS vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019

Wanneer je als vrijwilliger of official werkzaamheden verricht voor de KNHS of voor een KNHS-vereniging, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de maxima van de vrijwilligersregeling verhoogd. Deze regeling sluit aan op de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Zo stijgt de uurvergoeding van € 4,50 naar € 5.

Vrijwilligers konden in 2018 een onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn verhoogd naar € 170 respectievelijk € 1.700. De uurvergoeding stijgt van € 4,50 naar € 5.

Meer informatie zoals veelgestelde vragen en declaratieformulieren vind je hier.

De vrijwilligersregeling is opgenomen in de wedstrijdtarievenlijst die normaal gesproken loopt van 1 april tot 1 april. Door deze wijziging gaat de nieuwe wedstrijdtarievenlijst versneld in en loopt van 1 januari 2019 tot 1 april 2020. De wedstrijdtarievenlijst vind je hier.

Bron KNHS