Zilveren KNHS onderscheiding voor Schumacher, Roesink en Schoenman

De KNHS waardeert de inzet van alle bestuurders, officials, instructeurs en overige vrijwilligers. Wanneer deze leden zich op een bijzondere bestuurlijke wijze hebben ingezet voor de paarden- en ponysport op kring- en/of lokaal niveau gedurende minimaal 9 jaar paardensport, kunnen zij in aanmerking komen voor een bestuursonderscheiding.

In de Algemene Ledenvergadering van KNHS regio Gelderland op 12 november 2018 is na 9 jaar afscheid genomen van de drie regio-bestuursleden Annet Schumacher, Magda Roesink en Fred Schoenman. Regio Gelderland heeft als blijk van waardering en met trots voor deze bestuurders de Zilveren KNHS onderscheiding overhandigd.

Annet Schumacher, lid van PSV Het Veluws Ros, bracht bij Kring West Veluwe haar voorliefde voor de jeugd al tot uiting in de 12 jaar dat zij wedstrijdsecretaris springen pony’s was. Met portefeuille Jeugdzaken werd ze de afgevaardigde vanuit haar kring in het regiobestuur en door de kopvrouw te worden van het Jeugd Stimulerings- en Belofteplan van Regio Gelderland heeft ze dit de afgelopen 4 jaar verder uitgebreid.

Magda Roesink

Magda Roesink heeft bij PSV Ons Genoegen al diverse bestuursfuncties bekleed. Als huidige wedstrijdsecretaris neemt ze daar veel werk op zich. In het regiobestuur vertegenwoordigde zij Kring Rivierengebied en was zij lid van de werkgroep van het Jeugd Stimulerings- en Belofteplan.

Fred Schoenman

Fred Schoenman leidt als voorzitter PSV Schaapskooiruiters. Als bestuurslid van Kring Noord Veluwe en Oost-Flevoland laat hij zien zich echt betrokken te voelen bij de verenigingen door hen met verve te ondersteunen. Met zijn zakelijke inzicht heeft hij als lid van de werkgroep het Jeugd Stimulerings- en Belofteplan veel bijgedragen.

Bron: KNHS/Horses.nl