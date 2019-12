Zilveren KNHS-speld voor Albert Beens

Na 9 jaren in het regiobestuur van KNHS Regio Overijssel is Albert aan het einde van zijn zittingstermijn. Daarnaast is Albert 9 jaren bestuurslid geweest van het bestuur van kring NWO-NOP waarvan de laatste jaren als voorzitter.

Tijdens deze periode in het Regiobestuur heeft Albert de portefeuille Jeugd & Ponyzaken vervuld. Hij is een van de grondleggers van het JSP en intensief betrokken bij het KNHS-Talentenplan. Ook bij de oprichting van het Hippisch Platform Overijssel was Albert betrokken.

Passie en inzet

Albert was een zeer actief bestuurslid en aanwezig op alle Regiokampioenschappen van Overijssel met een enorme passie en inzet. Vergaderingen slaat hij nooit over, kortom; een bestuurslid waar de Regio echt wat aan heeft! Gelukkig blijft hij betrokken bij JSP en gaat hij de HPO bijeenkomsten bijwonen.

De KNHS dankt Albert voor zijn enorme inzet voor de paardensport. Regio Overijssel heeft als blijk van waardering en met trots aan deze bestuurder de Zilveren KNHS onderscheiding overhandigd.

Bron: KNHS