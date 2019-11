Zilveren speld voor Janet Limpers, Hans Evers en Harm Rexwinkel

Janet Limpers, lid van De IJsselruiters, is van 2010-2019 als bestuurslid van Kring Berkel-IJssel werkzaam geweest in verschillende functies. In 2015 besloot zij de lang openstaande vacature van het voorzitterschap van de kring in te vullen. In 2011 en 2015 was zij commissielid voor de organisatie van de Regiokampioenschappen van Gelderland in Brummen. Sinds haar aantreden in het Regiobestuur heeft zij naast het vertegenwoordigen van haar kring ook de dagelijks bestuursfunctie van penningmeester met verve bekleed. Janet heeft indertijd het Belofteplan voor Gelderland opgezet en sinds 2019 draagt ze opnieuw haar steentje bij in de werkgroep Jeugd Stimulerings- en Belofteplan. Een zeer veelzijdig bestuurder dus.

In het zadel

Hans Evers is op jonge leeftijd al in contact gekomen met de paardensport. Toen zijn dochters wilde gaan ponyrijden heeft hij dat voor laten gaan, maar na 25 jaar ging het weer kriebelen en klom hij enthousiast in het zadel. Hij stortte zich vol passie op de paardensport en naast zelf rijden kwamen er veel nevenactiviteiten. Hans heeft in het bestuur gezeten van PSV de Grensruiters, van Kring De Oude IJssel en neemt nu dus afscheid van Regio Gelderland. Tegenwoordig is hij lid van PSV Liemers en actief voor de KNHS als springjury, federatievertegenwoordiger, ponymeter en I&R controleur.

Genoeg om handen

Harm Rexwinkel neemt naast bestuurder van Regio Gelderland deze maand ook afscheid als bestuurder van Kring Achterhoek Oost. Gelukkig heeft hij nog voldoende ander paardenactiviteiten om handen als actief ruiter bij PSV de Pasruiters in de disciplines springen en eventing en als parcours- en crossbouwer. In 2018 heeft Harm zich bezig gehouden met de toekomst van de ponyclubs. Hij heeft daarvoor een enquête opgezet en de resultaten verwerkt in de presentatie “Samenvatting/bundeling over toekomst ponyclubs”.

Regio Gelderland heeft als blijk van waardering en met trots deze betrokken bestuurders gehuldigd met de Zilveren KNHS onderscheiding en een mooi boeket, overhandigd door voorzitter Herman Ubbink.

Bron: KNHS