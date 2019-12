10-jarige Dextro overlijdt na aanrijding met vrachtwagen

Op dinsdag 17 december rond 11.00 was er in Alblasserdam een botsing tussen een vrachtwagen en een paard op de Randweg, dat meldt het Alblasserdamsnieuws.nl. Het 10-jarige paard Dextro overleefde het ongeluk niet en de eigenaresse is op zoek naar ooggetuigen of camerabeelden van het ongeluk.

De eigenaresse Gaby vertelt: “Ik reed op mijn paard. Ik zag de vrachtwagen al aankomen, maar kon niet nog verder uitwijken naar rechts, omdat ik al op het fietspad zat en rechts van mij auto’s geparkeerd stonden.” De vrachtwagen raakte het achterbeen van Dextro en verblijzelde het been, waarna het paard uitgleed. Gaby zelf liep licht letsel aan haar been op volgens de nieuws-website.

Verbrijzeld

Nadat er foto’s gemaakt waren, bleek het been verbrijzeld te zijn. In eerste instantie wilde de eigenaresse het paard een kans geven. Aangezien het paard maar een kans van één procent had op gedeeltelijk herstel en later ook opnieuw gevallen was, besloot Gaby toch om haar Dextro in te laten slapen. Nu is de amazone opzoek naar ooggetuigen en camera-beelden die kunnen bevestigen wat er gebeurd is, omdat de politie er niet bij betrokken is geweest.

