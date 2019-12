13 paarden in Kleve ingeslapen na vermoedelijke herpesvirusinfectie

Zoals gisteren gemeld door de Westdeutscher Rundfunk (WDR), moesten 13 paarden vorige maand worden geëuthanaseerd op een paardenboerderij in Kleve. De definitieve oorzaak is nog niet duidelijk, maar er is een vermoeden van een infectie met het herpesvirus.

De dieren moesten worden geëuthanaseerd vanwege de ernst van de infectie, zo meldde RP Online gisteren. Het nieuws veroorzaakte niet alleen opschudding bij paardeneigenaren en in de sociale netwerken, maar bracht ook de eerste organisatoren ertoe aan wedstrijden te annuleren.

Geen meldplicht

Het veterinaire kantoor van het district Kleve (Noord-Rijnland-Westfalen) heeft de WDR een schriftelijke verklaring over de incidenten gestuurd: “Vanwege het klinische uiterlijk en de mening van de Universiteit voor Diergeneeskunde in Hannover, veronderstelt het district Kleve een infectie met het paardenherpesvirus, hoewel de ziekteverwekker tot nu toe niet is bewezen. Voor herpesvirusinfecties bij paarden is geen meldplicht. Daarom is het niet aan de veterinaire autoriteit om een ​​verbod uit te vaardigen.”

Een infectie met het herpesvirus leidt niet noodzakelijk tot de dood. De getroffen paarden in het district Kleve zijn volgens WDR echter al ouder en daarmee kwetsbaarder. Vaccinatie vermindert het risico op infectie en wordt daarom sterk aanbevolen door dierenartsen. Vooral wanneer paarden vaker reizen om bijvoorbeeld deel te nemen aan wedstrijden of trainingen.

Bron: St-Georg/RP-Online/WDR/Horses.nl