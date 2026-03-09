147 springpaarden en begeleiders terug in Europa na annulering GCT Doha

Petra Trommelen
Foto: FEI/Yusuke Nakanishi

Verschillende topruiters en hun teams zaten langere tijd vast in het Midden-Oosten na de annulering van de Global Champions Tour in Doha vanwege de oorlogssituatie. Het team ter plaatse zette alles in werking om zowel de paarden als het begeleidende personeel veilig terug naar Europa te krijgen. In totaal zijn 147 paarden en hun begeleiders via twee speciale vluchten naar Europa gevlogen. De eerste vlucht vond gisteren plaats, gevolgd door de tweede vanmiddag. Volgens een woordvoerder van de organisatie zijn beide vluchten succesvol verlopen.

Door Petra Trommelen

Bron: Horses.nl/ Instagram

