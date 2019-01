40 Konikpaarden van Oostvaardersplassen naar Lauwersmeergebied

RTV Noord bracht vanmiddag naar buiten dat aanstaande vrijdag 40 Konikpaarden worden vrijgelaten in het Lauwersmeergebied die vanuit de Oostvaardersplassen over verhuizen. Dit is een beter lot dan dat van de ongeveer 1800 edelherten die moeten worden afgeschoten, omdat deze niet kunnen worden verplaatst door de stress die het zou veroorzaken voor de dieren.