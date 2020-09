4Horses app brengt hippische kopers en aanbieders bijeen

De internationale paardenwereld is een nieuw platform rijker. De 4Horses app brengt kopers en aanbieders bijeen en is vanaf heden gratis te downloaden in de app stores. Voor de verkoop van paarden, paardenwagens, onroerend goed en diensten is 4Horses de aangewezen app om een internationaal kopers- en aanbiedersnetwerk te bereiken.

De Italiaanse amazone en ondernemer Stephanie Marianeschi van het in het Limburgse Evertsoord gevestigde Stal Oxer, speelde al jaren met het idee. “Samen met mijn man, ruiter Alfonso Antonio, heb ik het al vaak besproken. In de eerste instantie wilden we ons met deze app puur op de verkoop van paarden gaan richten, maar naarmate we alle ontwikkelingen om ons heen volgden, groeide het idee om er een echt equestrian platform van te maken.”

Uitgebreid aanbod

“Op de 4Horses app kan alles worden aangeboden wat met paarden te maken heeft. Van een uitstekend springpaard tot een hoefsmid, en van een osteopaat tot te huur aangeboden stallen. Zeker in deze tijd waarin online veilingen als paddenstoelen uit de grond schieten, kan je potentiële klanten van over de hele wereld bereiken. Daar hebben we met deze allround app op ingespeeld.”

Gebruiksvriendelijk

Stephanie Marianeschi nam contact op met de jonge ondernemer Ruben Heijligers, die eerder onder meer het inschrijfsysteem Equi Competition ontwikkelde en lanceerde. “Ruben is een slimme jongen en hij weet alles van computers, websites en apps. Vlak voor de coronacrisis zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we alles op een rijtje gezet. Het doel was het maken van een gebruiksvriendelijke app, waarin je binnen een paar klikken bent op de pagina waar je wilt zijn.”

Internationaal

“Dat is helemaal gelukt, dus we zijn verheugd de app nu te kunnen lanceren. De komende periode kan de app geheel kosteloos gebruikt worden, zodat een ieder zelf alle voordelen van 4Horses kan ervaren. We richten ons op de internationale paardenwereld, zodat de aanbieders een ongekend groot klantenbestand kunnen gaan bereiken.”

Vanaf heden is de 4Horses app gratis te downloaden in de App store en Google Play. 4Horses is beschikbaar voor zowel iPhone als Android.