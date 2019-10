93-jarige Britse op paardrijles: ‘Ik kan nog niet dood gaan, ik heb nog teveel te doen’

De 93-jarige Margaret uit Groot-Brittannië is onlangs begonnen met het volgen van paardrijlessen. Daarmee is de fanatiekeling een inspiratie voor veel mensen. Zelf blijft ze er nuchter onder. "Voor veel mensen ben ik een inspiratie, maar ik doe het omdat ik het kan en omdat ik geïnteresseerd ben."

Ondanks haar respectabele leeftijd van 93, is Margaret nog altijd heel actief. De veelgeprezen botanist is van mening dat ze nog lang niet dood kan gaan, omdat ze nog veel te veel te doen heeft. “Mijn geheim is het hebben van de juiste ouders. Ik rook niet. Ik heb nog nooit gerookt en drink alleen met mate. Daarnaast ben ik actief en geïnteresseerd. Je moet iets hebben dat je graag wil doen.”

Bron: Horses.nl/BBC