Aanhouding op paardenbedrijf Assen, schoten gehoord

De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden op een boerderij aan de Witterweg in Assen, waar ook een paardenbedrijf gevestigd is. Volgens het bericht op DVHN zouden de buren schoten hebben gehoord.

De politie heeft het terrein en de omgeving met behulp van honden doorzocht en er cirkelde ook een politiehelikopter boven de omgeving. De agenten droegen kogelwerende vesten.

Bij het paardenbedrijf dat op het terrein gevestigd is werd in 2018 een inval gedaan. In 2021 werd een 49-jarige man uit Assen, die aan dit bedrijf te linken is, veroordeeld voor onder andere het witwassen van bijna een half miljoen euro.

Bron: DVHN

Lees ook: