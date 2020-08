Aanklachten tegen George Morris en Jimmy Williams in New York en Californië

Op de exacte datum dat één jaar geleden de levenslange schorsing van George Morris inging, hebben verschillende slachtoffers aanklachten tegen hem ingediend bij de rechtbank in New York. De vooraanstaand springtrainer en oud-Olympiër Morris, werd op 5 augustus 2019 levenslang geschorst door het US Center for SafeSport. Morris zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag waarbij ook een minderjarige was betrokken. Tegelijkertijd werd in Californië een aanklacht ingediend tegen Jimmy Williams, een springtrainer die beschuldigd wordt van verkrachting.

De slachtoffers eisen financiële compensatie. Ze willen gehoord worden en klagen niet alleen Morris en Williams zelf, maar ook de Amerikaanse bond (USEF) en een paardensportlocatie aan. Dit omdat deze geen veilige omgeving zou hebben geboden en de klachten over de trainers lange tijd niet serieus namen. Zowel in New York als in Californië bestaan inmiddels wetten die er voor zorgen dat seksuele misdrijven niet gemakkelijk verjaren.

De aanklachten in New York – tegen Morris – zijn seksueel misbruik van een minderjarige (door Morris) en verwaarlozing (door USEF). In Californië klaagt Gigi Gaston trainer Williams aan voor onder meer seksuele intimidatie. Tegen het trainingscentrum en de USEF heeft Gaston aanklachten van verwaarlozing en gebrek aan toezicht ingediend.

‘Bewust tegelijkertijd’

“We hebben deze aanklachten bewust tegelijkertijd ingediend” vertelt advocaat Mike Reck aan Chronicle of the Horse. “We zijn ons er zeker van bewust dat we dat op de verjaardag van Morris’ schorsing hebben gedaan. De aanklachten gaan niet alleen om de individuele gevallen van misbruik. Er is sprake van twee daders, maar het misbruik vond niet plaats in een vacuüm. De slachtoffers doen dit om de hele paardenwereld veiliger te maken voor de kinderen van nu.”

Machtig

“De USEF en de voorganger van deze organisatie gaven Morris en Williams de macht om hun misbruik te plegen” gaat de advocaat verer. “Deze daders zouden geen toegang hebben gehad tot hun minderjarige slachtoffers als ze niet het statuur hadden gehad dat ze binnen de paardensportgemeenschap hadden. Ze worden beiden gezien als iconen van de paardensport en de slachtoffers hebben niet de steun gekregen die ze verdienden.”

Eén van de slachtoffers is een anonieme man die – in de jaren ’70 – als 13-jarige voor het eerst met Morris in aanraking kwam. “Hij is door hem aangevallen en verkracht. Maar hij deed wat veel slachtoffers deden en zei er niets over, om zijn sportcarrière niet te schaden” aldus de aanklacht, die ook zegt dat bestuursleden van de USEF op de hoogte waren van de activiteiten van Morris.

Ook Jonathan Soresi diende in New York een aanklacht in tegen Morris. Hij kwam op zijn 16e voor het eerst met de trainer in aanraking en zegt meermaals door hem verkracht te zijn: “Soresi’s broer probeerde in 2006 een aanklacht in te dienen, maar toen gold er nog een verjaring voor seksueel misbruik. In 2013 durfde Soresi het eindelijk aan om een bij de USEF te getuigen over het misbruik en kwam de bal aan het rollen.”

De slachtoffers zijn teleurgesteld dat ze zo weinig steun krijgen uit de paardensportwereld, vertelt de advocaat. “USEF is nog heel lang achter Morris blijven staan, totdat SafeSport hem uit de sport dwong vorig jaar.” Nadat Morris vorig jaar geschorst werd maakten veel mensen uit de springsport hun steun voor de voormalig coach duidelijk onder de hashtag #IStandWithGeorge. Ook werd er een inzameling gedaan voor de juridische kosten die de coach moest maken.

Gaston vs Williams

Gigi Gaston klaagt Jimmy Wiliams in Californië aan voor misbruik tussen 1971 en 1978, toen ze tussen de twaalf en achttien was. Volgens Gaston is er sprake van 100 verschillende gevallen van misbruik. Ook zouden andere kinderen eveneens door Williams misbruikt zijn. In de aanklacht beschrijven 38 trainers, grooms en officials dat ze getuige waren van de misdrijven. Volgens Gaston wisten de volwassenen op de rijvereniging van het misbruik, maar deden ze niets, om het imago van de club te beschermen.

