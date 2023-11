‘Acid man’ bedreigt verschillende trainers in de Britse renpaardenwereld

Een persoon in het Verenigd Koninkrijk, die zichzelf omschrijft als ‘acid man’, heeft al verschillende trainers in de renpaardenwereld telefonisch bedreigd. Hij vertelt hen dat hij zwavelzuur in hun gezicht zal gooien. De Nationale Trainersfederatie (NTF) spreekt van crimineel gedrag en heeft met succes een onderzoek aangevraagd bij de politie van Essex.