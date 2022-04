Aeres Hippisch Centrum Kootwijkerbroek middelpunt van internationale studentcompetitie

Van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 mei a.s. vindt voor het eerst in Nederland de Internationale Studenten Competitie van het Educational Equestrian Network (EEN) plaats. Deze competitie wordt gehost en georganiseerd door de instructeursopleiding van Aeres MBO Barneveld.

Internationaal karakter

Deelnemende Europese hippische opleidingen zijn onder andere Warendorf (D), Saumur (F), Flyinge (S) Stromsholm (S) die net als Aeres MBO Barneveld hun beste studenten van de instructeursopleiding afvaardigen. De competitie bestaat uit 4 verschillende onderdelen. De studenten rijden de onderdelen springen en dressuur op voor hun ‘vreemde’ paarden. Daarnaast geven de instructeurs in opleiding in het Engels praktische rijlessen en een theorieles.

Van de studenten wordt veel gevraagd van hun veelzijdigheid op rij technisch niveau. Dag 1 gaat om het rijden van een dressuurproef op L niveau en een springparcours op 1.10m. Dag 2 wordt het niveau opgeschroefd naar M niveau dressuur en 1.20m springen. De Finale proef op dag 3 is op Z dressuur niveau en 1.30m springen. Inzet van de strijd is de eervolle vermelding van ‘EEN’s Best International Student Rider 2022’. De inspanningen en vorderingen van de studenten zijn te volgen op de speciale Instagram pagina EENStudentcompetitionNL2022.

