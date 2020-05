Afrikaans paardenvirus in Thailand afkomstig van zebra’s op doorreis

Toen Thailand dit voorjaar in lockdown ging vanwege het coronavirus, doken er opeens ook plotselinge sterfgevallen bij paarden op. Onderzoekers waren even bang dat ook dit een virus was dat bij vleermuizen vandaan kwam en zou kunnen overspringen op mensen.

“We hadden geen idee wat er aan de hand was” vertelt Nopadol Saropala, die een paardenhouderij heeft zo’n 150 km van Bangkok. Hij verloor 18 paarden in negen dagen. “We kwamen er pas later achter dat het virus meegekomen was met zebra’s die onderweg naar China waren, via Thailand.”

Zebra’s

Sinds eind februari zijn ruim 500 paarden overleden. In maart bevestigde bloedonderzoek in Engeland dat het om de Afrikaanse paardenpest gaat, een virus dat voor zover bekend niet schadelijk is voor mensen. Het is wel wijdverbreid onder paardachtigen in Afrika, waaronder zebra’s. De ziekte wordt verspreid door bijtende knutten en was al 50 jaar niet meer in Azië geconstateerd.

Wereldwijd probleem

De ziekte heeft bij paardeneigenaren in Thailand veel leed veroorzaakt. Mark Schipp, Australisch dierenarts en voorzitter van de Werelddiergezondheidsorganisatie wijst er op dat wereldwijde bescherming tegen zoönosen en dierziektes enorm belangrijk is. De uitbraak van COVID-19 onderstreept dit. Schipp: “Als deze ziektes eenmaal een uitbraak veroorzaken dan kunnen ze heel kostbaar en moeilijk te bestrijden zijn. Dan verspreidt zo’n ziekte zich gemakkelijk naar andere landen.”

Bron: Bloomberg / Horses.nl