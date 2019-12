Alexander Onyschenko in Duitsland gearresteerd

De Oekraïnse multimiljonair Alexander Onyschenko is in de buurt van Bremen gearresteerd. Onyschenko wordt in zijn vaderland ervan verdacht de Oekraïnse staat zo'n 100 miljoen euro afhandig te hebben gemaakt. Er werd al eerder een arrestatiebevel uitgevaardigd, maar er was weinig kans dat Duitsland de oligarch, die rijk werd in de handel in gas en olie, zou arresteren en uitleveren.

Nadat Onyschenko in 2016 zijn thuisland ontvluchte, vestigde hij zich aanvankelijk in Londen, maar runt de laatste jaren een stal in Herzlake in Emsland. Na de aantijgingen publiceerde hij opnames en andere informatie, waaruit bleek dat andere Oekraïense politici mogelijk betrokken waren bij corruptie.

Kans op uitlevering

Onyschenko is in de paardenwereld een geliefd man en investeerde miljoenen in de aankoop van kwaliteitsvolle paarden. Zelf nam hij in 2012 deel aan de Olympische Spelen in Londen en verwezenlijkte daarmee zijn grootste droom. Er bestaat nu een redelijke kans dat Onyschenko aan Oekraïne wordt uitgeleverd.

