Ali Nilforushan tijdelijke geschorst door U.S. Center For SafeSport

Olympisch springruiter, trainer en organisator van evenementen Ali Nilforushan werd op 19 februari tijdelijk geschorst door het U.S. Center For SafeSport wegens "beschuldigingen van wangedrag". De Iranees Nilforushan, die in Californië woont, ontkent enig wangedrag via een verklaring op zijn Facebook-pagina.

“De beschuldigingen tegen mij zijn helemaal niet seksueel van aard en ik ontken volledig enig wangedrag in deze zaak,” schrijft hij. “Ik ben van plan mezelf krachtig te verdedigen totdat mijn voorlopige schorsing is opgeheven.

‘Incident met dronken persoon’

“Het incident in kwestie betrof een enkel gesprek dat minder dan 5 minuten duurde en plaatsvond op een wedstrijd met een persoon die dronken leek,” vervolgde hij. “Gelukkig zijn drie mensen, die allemaal bereid zijn om te getuigen, getuige geweest van het hele gesprek en zullen bevestigen dat het gesprek onjuist is weergegeven aan SafeSport. Er is geen contact met mij opgenomen, noch met een van de getuigen, voordat deze actie werd ondernomen. Ik kijk uit naar een snelle oplossing voor deze ongelukkige situatie en het hervatten van mijn normale rol als trainer en manager van paardensportevenementen.”

Olympische Spelen

De 45-jarige Ali Nilforushan vertegenwoordigde Iran op de Olympische Spelen van Sydney met zijn paard Campione M (v. Capitol I). Op Cellist 2, ook van Capitol I, nam hij deel aan de FEI Wereldbekerfinale van 2006 in Maleisië. Met zijn Nilforushan Equisport Events organiseren hij en zijn vrouw Francie vier weken lang vooraanstaande paardenshows in Galway Downs in Temecula, Californië.

Bron Chonicle of the Horse