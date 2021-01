Alleen PvdD richt zich in partijprogramma specifiek op paarden

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 heeft LTO speciaal een Agrarische Programmatracker gemaakt. Zo worden de belangrijkste standpunten en uitspraken voor de agrarische sector uitgezocht en op een rijtje gezet. Voor de Paardenhouderij heeft tot nu toe alleen de Partij voor de Dieren (PvdD) expliciete uitspraken gedaan.

De PvdD wil dat er een Paardenbesluit komt waarin de basisregels voor het welzijn van paarden wettelijk worden vastgelegd. Paarden moeten de ruimte krijgen voor natuurlijk en sociaal gedrag in kuddes en de dagelijkse mogelijkheid om vrij te bewegen in de buitenlucht. Schadelijke trainingsmiddelen en –methoden willen ze verbieden. Ook willen ze een minimumleeftijd invoeren waarop pony’s en paarden belast mogen worden.

Dierenwelzijn



Een belangrijk punt voor meerdere partijen is het dierenwelzijn in het algemeen. Waarin BoerBurgerBeweging (BBB) zegt dat ze erg begaan zijn met het welzijn van (landbouw)huisdieren, dus ook van paarden, gezelschapsdieren en (wilde) dieren in de natuur. Ze willen een One Welfare benadering gaan regelen door een expertteam. Ook willen ze extra welzijnsregels wanneer het natuurlijke gedrag wetenschappelijk in het geding is met uitleg richting de consument. D66 wil een betere controle op dierenwelzijn en vindt dat een onafhankelijke controle niet thuishoort bij het ministerie van Landbouw. De veetransporten willen ze daarnaast beperken tot maximaal vier uur net als Groen Links (GL). Of dit ook voor paarden geldt is niet duidelijk.

Stapje verder

De PvdD gaat hierin nog een stapje verder en wil diertransporten maximaal twee uur maken, met een verbod op dagen met een verwachte temperaturen van 25 graden Celsius of hoger. Daarnaast willen ze transport van levende dieren naar landen buiten de EU verbieden en een veel strengere controle en handhaving van de Nederlandse en Europese transportregels. Ook willen ze dat de Wet Dieren wordt vervangen door een échte dierenbeschermingswet, waarbij de intrinsieke waarde van het dier en het natuurlijk gedrag van dieren niet meer opzij worden geschoven voor economische belangen.

Arbeidsbeleid



Het arbeidsbeleid is niet specifiek op de hippische sector van toepassing, maar heeft hier zeker wel effect op. Zowel GL als de PvdA willen het vaste contract weer de norm maken door tijdelijke contracten duurder te maken. Daarnaast willen ze een einde maken aan uitbuiting via zonderlinge contractvormen. Payrolling, contracting en nulurencontracten worden afgeschaft. Er moeten drie contractvormen overblijven: het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract voor ziek en piek en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.

Verbod op insemineren



Een van de uitspraken van PvdD is het verbod op insemineren. Hierbij wordt niet genoemd om welke dieren het gaat, maar dit kan ook zeker zijn uitwerking hebben op het insemineren van paarden zoals in de huidige fokkerij veel voorkomt.

Om een overzicht te krijgen van alle uitspraken van politieke partijen wat betreft de eigen sector heeft LTO Nederland de Agrarische Programmatracker (versie 7 dec) opgezet. Hier vind je een overzichtelijk geheel per categorie gerangschikt.

Lees hier het volledige bericht van LTO Nederland

Bron: LTO