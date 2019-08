Altijd en overal het laatste nieuws

Even Horses checken… Het laatste nieuws met één druk op de knop op je scherm. Snel en vanzelfsprekend. Wij staan voor je klaar, dag en nacht. Goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel jouw op digitale scherm brengen. Dat is onze passie!

De mensen achter Horses.nl

Nieuwsgierig, competitief en snel. Flexibel en bereid om vaak alles aan de kant te schuiven met dat ene doel: nieuws brengen. Moeilijke vragen durven stellen, geen genoegen nemen met de voicemail en soms minder leuke reacties op de koop toenemen. Dat zijn de mensen achter Horses.nl.

Ellen Liem, Freelancer Horses.nl deelt wat haar drijft om 24/7 het paardennieuws te volgen en te delen!

Nieuwe features

Een Horses-App, nog meer verslagen en nog meer nieuws, zodat je niets mist. Tegelijkertijd waken we ervoor dat Horses.nl snel en overzichtelijk blijft. Wij vinden dat een journalistiek platform als Horses.nl onmisbaar is in de paardenwereld. Sterk en onafhankelijk!

Horses.nl vrij toegankelijk

Vind jij ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om je favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Horses.nl introduceert een nieuwe mogelijkheid om je waardering te uiten. Het is vanaf nu mogelijk om via een donatie je waardering te tonen en Horses.nl te helpen om onze passie te blijven delen, te groeien in onze journalistieke berichtgeving en jouw wensen en behoeften te blijven vervullen.

Houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers, doneer nu!