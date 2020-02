Amazone breekt en ontwricht arm tijdens buitenrit in Cheshire (GBR), verantwoordelijke bestuurder rijdt door

In Groot-Brittannië brak een amazone haar ene arm en ontwrichtte de andere nadat ze op een auto stuiterde die te dichtbij langs reed. Carla Smith leidt paarden op en reed een buitenrit in Cheshire met een vriend toen het ongeval plaatsvond. De amazone viel waarna de verantwoordelijke bestuurder haar gewoon op de weg liet liggen en door reed.

“Hij bleef maar achter me drukken,” zei ze tegen Horse and Hound. “De weg wordt daar iets smaller, maar er zijn veel inhammen waar ruiters kunnen rijden en zo bestuurders veilig kunnen passeren. Ik had hem gevraagd te vertragen, maar hij bleef gewoon rijden; Ik dacht: “Wat doet deze kerel?””

Tien meter

Smith moest nog een stuk van 10 meter afleggen voordat ze bij een inham was, en toen ze de auto maande te stoppen, kwam hij recht op haar af. Carla Smith viel, raakte de auto, belandde op de weg en haar paard ging er vandoor. “Ik wist gelijk dat mijn arm was gebroken, maar schreeuwde tegen mijn vriend Jess:” Ga hem halen, ga hem halen! “Zei ze. “Gelukkig draaide mijn paard zich om en kwam terug.” De verantwoordelijke bestuurder ging even stilstaan, de amazone zag de remlichten van de auto, en na vijf seconden reed de bestuurder weg en verliet het ongeval.

Gebroken en uit de kom

Carla Smith brak de onderarm van de ene arm en van de andere arm was de elleboog uit de kom. “Ik word al gek zo, ik kan weken niet werken en ik ben zelfstandige. Een van onze dierenartsen die hier was, zei dat het gruwelijk was; Ik heb mazzel gehad met enkel het breken en ontwrichten van m’n armen.” Als de bestuurder iets langer gewacht had en wat meer geduld had gehad, had hij of zij gewoon normaal kunnen passeren. De amazone zei: “Ik heb al best wat domme bestuurders gezien maar nog nooit iets als dit. Het was verschrikkelijk.”

Bron: Horse and Hound/Horses.nl