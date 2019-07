Amazone rijdt Mongol Derby voor zieke dochter

Linda van Gorkum neemt volgende week deel aan de Mongol Derby, één van de zwaarste races ter wereld, waarbij de deelnemers paarden rijden die nog geen zadel gewend zijn. Haar doel is het onder de aandacht brengen van neurofibromatose, een aandoening die haar negenjarige dochter heeft. Volgens Van Gorkum weten te weinig mensen af van de ziekte.

“Dit is een droom voor mezelf, maar ik doe het ook voor het goede doel”, liet Van Gorkum aan NOS Radio 1 Journaal weten. “Als gevolg van de ziekte heeft mijn dochter een tumor op haar oogzenuw gekregen en is ze op vierjarige leeftijd blind geworden.”

Geen zadel gewend

Voor de tiendaagse races, waarin zo’n veertig deelnemers 1.000 kilometer afleggen, hoeven de deelnemers geen eigen paard mee te brengen. “Je zoekt steeds zelf een paard uit (iedere 40 kilometer, red.), maar ze zijn een zadel niet gewend, dus kunnen ze wild reageren. Vervolgens moet je met gps-navidatie naar het volgende punt zien te komen. Dwars door rivierenen over de steppen.”

Flink getraind

Van Gorkum rijdt zelf al jaren, maar trainde flink in aanloop naar de Mongol Derby. Ze is niet van plan één van de vele uitvallers te worden. Volgende week zondag is het zover en de amazone kijkt er erg naar uit.

Bron: NOS