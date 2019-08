Amerikaanse Grand Prix-ruiter verdacht van neerschieten vrouw

Op het terrein van de Amerikaanse Grand Prix-dressuurruiter Michael Barisone is afgelopen woensdag een vrouw tweemaal in haar borst geschoten. Hoewel het nog niet officieel bevestigd is dat Barisone de daadwerkelijke dader is, maar er wordt ook niet tegengesproken dat hij de vermoedelijke schutter is. De vrouw werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis in Morristown gebracht, waar ze is geopereerd. Haar toestand is stabiel.

Toen de politie na de melding ter plaatste kwam, troffen ze daar naast de neergeschoten vrouw nog twee gewonde personen aan, waaronder de verdachte. De verdachte werd in hechtenis genomen en de vrouw werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Nog geen formele aanklacht

Op woensdag 8 augustus bevestigde het Openbaar Ministerie van Morris County dat de verdachte nog steeds in hechtenis zit, maar dat er tot dusver nog geen formele aanklachten zijn ingediend. Zolang er geen aanklacht is ingediend, mogen de namen van het slachtoffer en de verdachte niet worden vrijgegeven. Barisone wordt echter door meerdere personen als verdacht genoemd.

Slachtoffer

Rosanna Williams maakte op Facebook bekend dat dressuuramazone Lauren Kanarek het slachtoffer is. “Ik plaats dit met toestemming van de vader van Lauren. Om de geruchten te beperken, Lauren is eerder vandaag neergeschoten. Ze is geopereerd, maar nog niet helemaal uit de gevarenzone.” Vandaag plaatste Williams een update: “Lauren heeft een zware nacht overleefd! Haar verloofde Rob heeft een gebroken pols, maar maakt het verder goed.”

Barisone

Michael Barisone (54) was in 2008 reserveruiter voor het Amerikaanse dressuurteam voor de Olympische Spelen in Hong Kong. Barisone is onder andere trainer van Alison Brock, die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro deel uitmaakte van het Amerikaanse team dat brons won.

Bron: Chronicle of the Horse