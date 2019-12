Andreas Helgstrand helpt Deense amazone aan nieuwe rijprothese

Dressuuramazone Maria Claumarch verloor haar been door een mislukte operatie na een ongeluk, maar kan sindsdien niet meer rijden, omdat haar beenprothese daar niet geschikt voor is. Vrienden begonnen een fondsenwerving, maar hadden niet verwacht dat Andreas Helgstrand in de bres zou springen om Claumarch te helpen. "De hulp die ik gedurende mijn carrière heb gekregen, is cruciaal geweest en heeft me geholpen tot waar ik nu sta. Daarom vind ik het belangrijk om ook iets terug te doen voor de sport", vertelt Helgstrand.

Helgstrand richtte een beurs op, die ruiters met zowel kleine als grote doelen dient te helpen. De aanvraagperiode loopt elk jaar van 1 april tot 1 mei en wordt toegekend in samenwerking met Equitour Denemarken. De eerste beurs is dus toegekend aan Claumarch. “Ik weet hoe moeilijk ik het zou vinden als ik niet kon rijden. Voor ons zijn de paarden ons levensonderhoud, maar het is ook onze grootste passie.”

Bron: Tidningen Ridsport