Ankerhallen aangekocht door drie ondernemers uit Saasveld: ‘Paardensport blijft voorop’

Een drietal ondernemers uit Saasveld, dat liever anoniem wil blijven, heeft het hippisch centrum en bijbehorende horecagelegenheid 't Anker in Saasveld overgenomen. De broers Tom en Rik Leuveld managen de Ankerhallen en hebben duidelijk gemaakt dat de paardensport daar voorop blijft staan.

Tom en Rik Leuveld zijn bekend als organisatoren van drukbezochte feesten als Après Ski met Mie, de Groothuisreünie in Hengelo, Megaparty Weerselo, maar ook van de feesten op CSI Geesteren. Na de verkoop van de Ankerhallen zochten de twee broers contact met de nieuwe eigenaren.

De exploitatie maakt het de broers mogelijk om terug te keren met Après Ski met Mie, maar dat is niet de enige reden daarvoor. “Wij hebben allebei paardgereden in een ver verleden, dus de sport is ons niet vreemd”, vertelt Tom aan Tubantia. Het tweetal heeft inmiddels al een eerste concours georganiseerd.

Bron: Tubantia/Horses.nl