Anna Kruithof klaar voor 100 km tocht te paard voor DVB Foundation

Op 13 juni gaat het gebeuren. De 27-jarige Anna Kruithof gaat een trektocht van 100 kilometer maken op haar Haflinger Larousch. Opmerkelijk want de amazone kan bijna niets meer zien! Met de tocht wil ze geld inzamelen voor DVB Foundation zodat meer mensen met een beperking kunnen paardrijden. Anna wil met haar actie een bedrag van 1250 euro ophalen en 2,5 week voor het begin van de trektocht staat de teller van de crowdfundingactie al op ruim 1000 euro!

Anna Kruithof is al vanaf haar vroegste jeugd slechtziend, ook haar gehoor is slecht. Anna vertelt: “Ik ben hiermee geboren. Toen ik ongeveer acht of tien jaar was, is het gezichtsvermogen flink minder geworden. Ik kon niet meer op de fiets naar school en moest op een gegeven moment met een stok naar school wandelen. In die tijd reed ik al wel paard. Toen ik acht jaar was ging rijden op een manege waar ook gehandicapten reden. Ik wilde altijd aan het einde van de les nog lekker galopperen. Meestal reed ik dan op een draver en mocht dan hard gaan.”

Door Ferro bij DVB Foundation

Zo’n negen jaar geleden kreeg ze haar eigen paard, Urana, een dochter van Ferro. Zo kwam Anna in contact met Dressuurstal Van Baalen en DVB Foundation. Anna: “In die tijd had ik mijn paard Urana gekocht en dat was een dochter van Ferro. Ik had geen idee van die afstamming en al googelend kwam ik uit bij Coby van Baalen die veel successen had behaald met Ferro. Ook leerde ik via Coby de DVB Foundation kennen. Het was geloof ik in 2015 dat ik mijn eerste steunaanvraag bij DVB indiende voor een instructie set. Zo kon ik ook veilig op het strand paardrijden.” Anna woonde toen in Noord Holland. “Twee jaar geleden deed ik mijn tweede steunaanvraag”, vertelt ze verder. “Ik had veel balans problemen en heb toen magnetische stijgbeugels gekregen en OnTyte zolen.”

Ultieme uitdaging

Urana is inmiddels met pensioen en ondertussen kwam er een tweede paard, Borsato, bij. Toen Anna twee jaar geleden naar het Drentse Ruinen verhuisde kwam de Haflinger Larousch bij haar op stal. In die tijd ontstond ook het idee voor de trektocht. Anna: “Ik wilde wel op vakantie, maar wist in Nederland niet iets leuks. Toen bedacht ik dat ik een vakantie te paard wilde, ik wilde een trektocht gaan maken. Wel een gek idee voor iemand die niets ziet, maar ik zie het als een ultieme uitdaging, voor mezelf om weer obstakels te overwinnen maar ook voor DVB Foundation zodat zij ook in de toekomst de paardensport voor iedereen toegankelijk kan houden.”

Testrit een teleurstelling

Anna Kruithof begon te trainen met Larousch. Drie keer in de week rijdt ze in het bos ongeveer 15 tot 18 km en een keer in de week krijgt ze nog dressuurles. Haar eerste testrit liep op een teleurstelling uit. De wandelroute-app die Anne gebruikte was niet geschikt voor paarden en Anna verdwaalde. Tijdens een pauze ontsnapte Larousch ook nog eens en Anna moest met een auto opgehaald worden. “Toen ik over de teleurstelling heen was, besloot ik dat ik iemand mee moest laten rijden en dat is nog gezellig ook”, vertelt Anna verder.

Tocht in vijf etappes

“In het Pinksterweekend heb ik met Ingrid de generale repetitie voor de trektocht gehad. En die verliep heel goed. We hebben alles goed kunnen testen en er veel van geleerd. We hebben bijvoorbeeld een overnachting omgeboekt zodat Larousch in een pensionstal kan staan bij andere paarden.” Anna gaat in vijf etappes de 100 kilometer afleggen. Verschillende mensen rijden met haar mee. De tocht begint in haar woonplaats Ruinen en eindigt via Diever, Zorgvlied, Hoogersmilde en Dwingeloo weer in Ruinen.

Via haar vlogs op haar Facebook pagina ‘Trektocht voor DVB Foundation’ kunt u Anna volgen.

