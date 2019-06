Anne Kursinski’s Olympiadepaard Eros overleden

Twee dagen geleden moest Anne Kursinski afscheid nemen van haar Olympische partner Eros (v. Family Ties xx). Op de Olympische Spelen in Atlanta in 1996 won de Amerikaanse amazone team zilver met de Australische volbloed. Eros overleed aan koliek op 33-jarige leeftijd.

De Volbloed Eros werd in 1993 voor Anne Kursinski aangeschaft door de ‘Eros Group’. Eros’ eerste grote overwinning was de American Gold Cup (Pennsylvania) in 1994. Kursinski werd met de Volbloed een vaste waarde in het team wat resulteerde in de zilveren medaille op de Spelen in hub eigen land twee jaar later.

In 1998 boekte het paar een van de belangrijkste zeges in hun carrière. Ze wonnen de Pulsar Crown Grand Prix in Monterrey, een van de rijkste Grand Prix’ in die tijd. Daarnaast waren er Nations Cup overwinningen in Rome en St.Gallen. En Anne Kursinski won met Eros twee van de drie wedstrijden van de Pulsar Triple Crown, de voorloper van de Rolex Grand Slam. In de finale in Aken werd het paar tweede.

‘Net een vogeltje’

“Hij was waarschijnlijk een van de laatste fantastische Volbloeds in de Grand Prix”, omschrijft Anne Kursinki Eros. “Hij was zo licht, net als een vogeltje. Hij was een ongelooflijke atleet, en heel slim en zo op mij afgestemd.”

Eros ging in 2007 met pensioen en is al die tijd bij Kursinski op stal gebleven.

