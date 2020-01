Anouk Noordman moeder geworden van zoontje

Anouk Noordman is vanmorgen bevallen van haar eerste kindje. Het jongetje dat de naam Timo Klein heeft gekregen werd om 10.25 uur geboren en moeder en zoon maken het goed. Dat maakte de amazone op facebook bekend.

Gisteren was Noordman nog in Zuidbroek met twee paarden en mocht ze met Zeronica (v. Talos) de kür rijden, waarvoor ze ruim zeventig procent kreeg van de juryleden.

‘Laat die baby boy nu maar komen’

“Jaja wie had dat gedacht gewoon nog even mee rijden op één van de mooiste binnen concoursen van het jaar! Ik had er wel van gedroomd maar nooit kunnen denken dat ik een week voor mijn uitgerekende datum nog op concours zou rijden en dan selecteer je je ook nog even met twee paarden voor de kür! Atze en Vosje”, schreef Noorman nog geen dag geleden op facebook. ” Ik mocht kiezen met welke van de twee ik kür ging rijden, dat werd uiteindelijk Zeronica. Ze liep een fijne kür met een hele mooie score van 70,2% Ik zeg super tevreden! En laat die baby boy dan nu maar komen.”

Bron: FB