Australische wilde paarden worden afgemaakt vanwege inheemse diersoorten

In Zuid-Oost Australië moet er binnenkort op last van de regering een grote groep wilde paarden worden afgeschoten. In het NOS journaal werd aandacht besteed aan dit item en kwamen verschillende deskundigen aan het woord. Reden is dat de grote groep paarden die er leeft een bedreiging is voor de inheemse diersoorten.

Deze inheemse diersoorten worden ernstig bedreigd en komen alleen voor in dat stuk van Australië. In deze omgeving leeft een groep van zo’n 14.000 paarden in het wild een zorgeloos bestaan. Volgens een gids uit het gebied hebben de paarden al het hoge gras gegeten waar normaal hagedissen en kikkers leven.

200 jaar

Paarden zijn in dit gebied geïntroduceerd met de komst van de Europeanen ongeveer 200 jaar geleden en hebben er geen natuurlijke vijanden. Daarom groeit de populatie met zo’n twintig procent per jaar volgens een hoogleraar van de Australische Nationale Universiteit. Als dat niet wordt gecontroleerd, dan verwoesten ze het leefgebied van planten en dieren, die zich in honderden miljoenen jaren hebben ontwikkeld in het gebied en die nergens anders ter wereld voorkomen.

Natuurbeschermers willen dat alle paarden uit het gebied worden afgeschoten, maar zo ver gaat de regering niet. Van de hele groep mogen er een paar duizend blijven lopen.

Bron: NOS