Crafty Ponies grote winnaar van Horses Product van het Jaar-verkiezing

Crafty Ponies paardenknuffel + instructieboekje werd vanavond uitgeroepen als overall winnaar van de Horses Product van het Jaar-verkiezing. Op de feestelijke awarduitreiking bij Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel kwam deze leerzame paardenknuffel als beste product naar voren van alle 63 genomineerde producten en diensten. “De kwaliteit straalt er vanaf, een geweldig concept”, oordeelde de vakjury.

Categorie Diensten & Kennis

Crafty Ponies paardenknuffel + instructieboekje kwam eerst al als beste uit de bus in de categorie Diensten & Kennis. Toen uit alle tien categoriewinnaars de overall winnaar bekendgemaakt werd, mocht Rob Wip, de man achter Crafty Ponies Nederland, nogmaals het podium betreden.

Met Crafty Ponies kunnen kinderen op een speelse wijze meer leren over pony’s en paarden. Dit gebeurt door middel van realistische miniaturen paardenknuffels, verzorging- en uitrustingssets, maar ook met behulp van online video’s en ponylessen in de Crafty Ponies Ponyclub. Het publiek vindt dit product een prachtige manier om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de verzorging en omgang van paarden. De enthousiaste vakjury gaf Crafty Ponies een unanieme tien voor innovatie en uiterlijk.

“Woehoe! Echt ongelooflijk gaaf!”, reageert Rob Wip, de man achter Crafty Ponies Nederland. “Onze paardenknuffels zijn gericht op kennis, om kinderen van jongs af aan te leren hoe met paarden om te gaan. We richten ons daarbij veel op veiligheid. We hebben maanden en maanden besteed om alles kloppend te maken. Want we willen kinderen alles op de juiste manier leren! Het is enorm cool om daar nu deze prijzen mee te winnen!”

Op de tweede plaats in deze categorie eindigde het boek ‘Eerst denken, dan redden!’. In dit boek deelt voormalig brandweerman Harko Kwakernaat zijn veertig jaar ervaring met het redden van paarden uit noodsituaties. Het publiek vindt dit boek baanbrekend met praktijkgerichte voorlichting en de jury roemt het om de inzetbaarheid en het innovatieve karakter.

Vind je Buitenrit, een platform om buitenritten te vinden en te reserveren, werd derde.

Categorie Training

Team by Jill, het online platform van internationaal Grand Prix-amazone Jill Huijbregts, sleepte de award in de categorie Training in de wacht. Door middel van instructievideo’s geeft Jill Huijbregts online dressuurtraining voor iedereen die zich wil ontwikkelen in de paardensport, van beginner tot Grand Prix. Het publiek is enthousiast over haar leerzame video’s met duidelijke uitleg. De jury beoordeelt deze dienst als een goed toegepast concept in de dressuurwereld met een brede toegankelijkheid.

Jill Huijbregts verschijnt met een grote lach op het podium. “Ik ben helemaal niet gewend om iets te vertellen zonder paard! Ik ben zelf als klein meisje op de manege begonnen en door een heel grote droom te hebben uiteindelijk doorgegroeid als internationale amazone. Ik kreeg heel vaak de vraag of ik andere ruiters wilde lesgeven. En daarom heb ik iets bedacht dat heel breed toegankelijk en leerzaam is voor het grote publiek.”

One Switch Ruitervitaalcoaching coacht ruiters uit alle disciplines op het gebied van ruitervitaliteit en bemachtigde daarmee de tweede plaats. Met begeleiding op het gebied van ruiterspecifieke training, voeding, arbeidsrustverhouding en mentaal welzijn maakt het enthousiaste One Switch-team verschil voor ruiters op zowel rijtechnisch als persoonlijk vlak. De jury vindt deze dienst dan ook een goede, betaalbare aanvulling voor ruiters.

Als derde eindigde SURE FOOT Equine Stability Pads, een innovatieve manier om de balans en beweging van je paard te vergroten. Door het paard op verschillende SURE FOOT stabiliteit/balans pads te plaatsen, wordt er een nieuw bewustzijn in de hersenen van het paard geactiveerd.

Categorie Uit de zadelkamer – zadels

Het Graziozo zadel met bekkenanalyse komt als beste uit de bus in de categorie Uit de zadelkamer- zadels. Dit innovatieve dressuurzadel is ontwikkeld om een optimale bekkenpositie en mobiliteit te creëren. Samen met de fysiotherapeut/bekkenspecialist kan er een computer bekkenanalyse worden gemaakt om nog beter inzichtelijk te krijgen waar de verbeterpunten liggen. En door de speciaal ontwikkelde boom wordt er bijgedragen aan meer bewegingsvrijheid van het paard. De consumenten zijn erg enthousiast over de service en merken positief verschil op in hun eigen houding. De vakjury vindt het zadel met de analyse een geweldige combinatie.

“Een goed begin van je zit begint bij je zadel en de balans en stabiliteit van jou als ruiter. Daarom hebben we de flexchair betrokken bij de zadels van Graziozo, om het zadel perfect passend te maken. Natuurlijk stemmen we het zadel ook op het paard af, om de puzzel compleet te maken”, aldus mede-ontwikkelaar, fysiotherapeut en Zware Tour-amazone Dimphy van Oss.

Dressuurzadel Rococco was de nummer twee in deze categorie. Dit zadel heeft een hooggeplaatste knie- en dijbeenwrong om de ruiter nog beter te kunnen ondersteunen. Om het comfort van het paard te maximaliseren is de boom ontwikkeld volgens de nieuwste kennis. Consumenten prijzen dit zadel om de goede ligging en de prachtige afwerking. De jury is van mening dat de bredere twist inspeelt op de vraag van veel combinaties.

Als derde eindigde Build My Baines, een applicatie die je als ruiter de kans geeft om jouw handgemaakte Frank Baines zadel volledig zelf samen te stellen.

Categorie Uit de zadelkamer – overig

In de categorie Uit de zadelkamer – overig ontving het anatomische stang-en-trenshoofdstel Equitus Gamma de hoogste waardering. De gebogen neusriem omzeilt de gevoelige zenuw bij het hoofd. Het trensbit wordt met een knoopnagel aan de neusriem bevestigd en de stang wordt aan de verlengde bakstukken bevestigd, waardoor de bitten stabieler in de paardenmond liggen. Het publiek is zeer enthousiast over deze bijdrage aan het paardenwelzijn. De jury vindt dat dit anatomische hoofdstel met mooi uiterlijk heeft en stelt het op prijs dat er bij de ontwikkeling innovatief samengewerkt is met de faculteit in Berlijn.

“Het anatomische trenshoofdstel is al wel bekend, en wij wilden dit ook een anatomische stang-en-trenshoofdstel. Dat is gecompliceerder dan bij een trenshoofdstel en dit hebben we samen met de faculteit in Berlijn ontwikkeld”, aldus Patrick Jurriens, vertegenwoordiger van Schockemöhle Sports.

De Kettner Clip mocht als tweede aansluiten in deze categorie. Dit innovatieve hoofdstelnummer klemt zichzelf stevig vast door de clip heel simpel aan het dekje of het hoofdstel te schuiven. Een mooi en degelijk product, aldus jury en publiek.

Derde werd het hoofdstel TB Pro, dat is ontworpen om het paardenhoofd zo min mogelijk te belasten.

Categorie Verzorging – gezondheid

In de categorie Verzorging – gezondheid kwam Werkman BLACK met kop en schouders boven de andere producten uit. Met dit mobiele ganganalysesysteem voor hoefsmeden is het mogelijk om gangverandering bij een paard in de loop van de tijd volgen. Zeer precieze sensoren registreren de kleinste hoefbewegingen digitaal en zetten deze om naar een 3D-animatie met eenvoudig te interpreteren overzichten. Zowel publiek als jury bestempelen Werkman BLACK als een waardevolle aanvulling voor de hoefsmid.

Christel Werkman: “Wij denken hiermee een revolutie voor hoefsmeden te hebben. Het is ontwikkeld samen met hoefsmeden en daardoor heel gemakkelijk in gebruik geworden.”

High Power Laser, een apparaat waarmee high power lasertherapie uitgevoerd kan worden, greep de tweede plaats. Met het toepassen van rood en infrarood licht kan het herstel van wonden en blessures bevorderd worden en chronische of acute pijn verlicht worden. De jury vindt dat deze laser een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft.

Derde werd de Magneetdeken van Magnetic Healthcare. De magneten in deze deken zijn gestikt in de hals en de rug rond belangrijke spiergroepen, waarmee de bloedsomloop kan verbeteren. De jury is enthousiast over de kwaliteit van deze magneetdeken.

Categorie Verzorging – overig

De Kettner Plaiting Kit is erg handig als je je paard staat te vlechten en is daarom de winnaar van de categorie Verzorging – overig. Deze handgemaakte vlechttas van echt rundleer is een handige oplossing voor iedereen die gemakkelijk en snel zijn paard wil vlechten, want je het alles praktisch bij de hand. Consumenten noemen deze vlechttas praktisch en modieus en de jury omschrijft het als een efficiënt product.

“Ik had echt niet verwacht te winnen! Veel mensen stoppen met het vlechten van hun paard alles in hun zakken en vervolgens raken ze spullen kwijt of vallen ze op de grond. De Plaiting Kit heeft allemaal handige vakjes voor alle vlechtspullen, hiermee kun je heel fijn werken”, vertelt Elise Kettner.

Leovet Leather care product, een zeer complete leder verzorgingslijn, eindigde als tweede. De producten uit deze lijn zijn vrij van petroleum en bevatten hoogwaardige vetten en oliën om ervoor te zorgen dat het leer soepel en mooi blijft. De jury is enthousiast over de focus op duurzaamheid.

Categorie Ruiteruitrusting

De award in de categorie Ruiteruitrusting ging naar uvex elexxion. De ingebouwde schaal en hardshell zijn de twee belangrijkste technologieën in deze rijhelm, waarmee een lichtgewicht helm met de hoogste schokweerstand gecreëerd is. Het individueel instelbare schildventilatiesysteem van de helm houdt je hoofd koel en is met 460 gram een absoluut lichtgewicht. Het publiek is zeer enthousiast over het lichte gewicht, de goede pasvorm en de goede kwaliteit. De jury vindt het interessant hoe twee technieken samensmelten tot één helm en omschrijft het product als een veilige, mooie helm met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Patrick Jurriens, vertegenwoordiger van uvex: “Deze helm is pas sinds een maand of vier op de markt en wordt al heel goed ontvangen. Mooi om dan ook deze prijs te winnen!”

Ook de tweede plaats in deze categorie werd bemachtigd door een product van uvex, namelijk de crx 700 handschoen. De functionele materialen op de handpalm zorgen voor een hoge functionaliteit tijdens het rijden. Dankzij de Schoeller® softshell zijn deze rijhandschoenen ideaal bij wind, vochtigheid en kou. Consumenten prijzen deze handschoenen om de goede grip.

Als derde eindigde Quick Jodphurs & Easy Chaps van Sergio Grasso. Dit rijschoeisel is milieuvriendelijk en gemaakt met innovatieve, hoogwaardige en niet-dierlijke materialen.

Categorie In en om de stal

In de categorie In en om de stal ging de Aqua2Go mobiele concoursdouche er met de winst vandoor. Een ideale douche om zomers mee te nemen op concours, maar ook om ‘s winters je paard met warm water af te spuiten. Door de verstelbare sproeistand is de Aqua2Go zowel voor het paard als voor de menkar en trailer te gebruiken. Consumenten vinden het product super handig en gebruiksvriendelijk. De jury vindt de douche zeer goed doordacht en innovatief.

“Door een beetje hobby van mij is dit product ontstaan. En nu is het uitgegroeid tot een heel handige douche voor op concours!”, vertelt Alfred Mulder, die breed lachend op het podium staat.

Op plek twee staat de Dekenhoes, die ontwikkeld is om een paardendeken te beschermen tegen vuil, vocht en om verspreiding van ziektes en schimmels te minimaliseren. Er zijn twee modellen: een voor de dekenrekken op grotere stallen en een voor de ophangbeugels die op staldeuren zijn gemonteerd of voor in de trailer. Consumenten zijn blij dat de dekens met dit product stofvrij, schoon en netjes blijven.

Het MAYO Paardenmatras werd derde. Met deze hygiënische ondergrond is flinke besparingen op kosten van het strooisel mogelijk. De zachte structuur en indrukbaarheid van MAYO producten bieden in alle omstandigheden maximale grip.

Categorie Supplementen

De award in de categorie Supplementen kwam op naam van Phytonics Gluco balance. Dit supplement richt zich op een gezonde suikerhuishouding. Bij paarden met veel vetopslag, altijd trek en nooit voldaan of hoeven in de gevarenzone is mogelijk is de glucosehuishouding uit balans, door een teveel aan suikers in voeding. Gluco balance kan helpen om de suikerbalans in het lichaam weer de goede kant op te laten slaan. Het bevat kruiden, mineralen en vitamines voor een goede functie van de maag en alvleesklier en ondersteunt de reinigende werking van de lever, de hormonale balans en de omzettingsprocessen in het lichaam. Consumenten zijn enthousiast over behaalde resultaten. De vakjury noemt het supplement een bewezen product met goede resultaten.

“We zien dat paarden ontzettend veel suikers krijgen door voeding en gras. Met dit supplement is dit beter te reguleren. Het zorgt ervoor dat de glucose beter kan worden opgenomen in de cellen”, vertelt Irene Rol, de directeur/eigenaar van Phytonics (NML Health).

Bonpard Resistance bemachtigde de tweede plaats in deze categorie. Dit supplement is speciaal ontwikkeld voor paarden die te weinig weerstand hebben, zoals paarden met jeuk, huidbultjes, mok, eczeem of een herfstdip. Bonpard Resistance is op basis van wetenschappelijke kennis samengesteld door dierenarts én specialist diervoeding Anneke Hallebeek. Consumenten hebben veel positieve gebruikerservaringen en waarderen de wetenschappelijk onderbouwing. De jury stipt de maatschappelijke relevantie door waarborg via dierenarts als positief punt aan.

Natural’Digest, een prebioticum dat ingezet wordt voor een verbeterde darmflora, werd derde. Dit supplement fungeert als buffer in de maag, waardoor maagzweren minder voorkomen.

Categorie Voer

Pavo FibreBeet was onverslaanbaar in de categorie Voer. Pavo FibreBeet is speciaal ontwikkeld voor paarden en pony’s met een conditieachterstand. Het is een zorgvuldig samengestelde combinatie van SpeediBeet (bietenpulpvlokken), luzerne en zeer goed verteerbare vezels uit sojahullen met een vleugje Foenegriek (fenegriek) voor de smakelijkheid. Het product is volledig graanvrij en bevat bovendien een zeer laag suiker- en zetmeelgehalte. Het publiek omschrijft Pavo FibreBeet als een kwalitatief hoogwaardig product dat snel en makkelijk te bereiden is. De jury waardeert dat het product zeer goed ontwikkeld is in overleg met de doelgroep en ziet ook de snelle bereiding als is een pré.

“FibreBeet is ontwikkeld om paarden op een gezonde manier terug op gewicht te brengen. We hebben namelijk enorm veel te maken met oudere paarden die moeilijk op gewicht blijven en last hebben van suikers”, aldus contentmanager van Pavo Liselotte Bosch en voedingsadviseur Ragne Verhoeven.

OerBalans werd tweede in de categorie Voer. Dit product zit vol kruiden, vitaminen en mineralen voor je paard. Ze bevatten vezels en stoffen die de spijsverteringsprocessen, de afvoer van afvalstoffen en de algehele stofwisseling ondersteunen. Consumenten merken dat paarden letterlijk beter in hun vel en vacht zitten en gebruiken het als een mooie aanvulling. Ook de jury ziet het als een goed product.

EquilinGROW – ‘Het nieuwe voeren’ werd derde. Huidige statistieken van paarden met koliek, maagzweren en stereotiep gedrag bevestigen dat ter preventie hiervan minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht in droge stof (DS) aan vezels/ruwvoer per dag gegeven moet worden. Vanaf eenjarige leeftijd hebben paarden geen extra behoefte aan energie, bij voldoende geschikt ruwvoer. Wel is er een behoefte aan goed opneembare mineralen, goede eiwitten, natuurlijk vitamine E en probiotica, waarin EquilinGROW voorziet.

Uitleg over de verkiezing

In deze achtste editie van de Horses Product van het Jaar-verkiezing zijn maar liefst 63 hippische producten en diensten genomineerd, onderverdeeld in tien categorieën. De verkiezing is georganiseerd door Eisma Horsesmedia, uitgever van onder meer Bit, Dressuur, Paardenkrant en Horses.nl, en mede mogelijk gemaakt door Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel.

Eind 2019 konden paardenliefhebbers stemmen op hun favoriete producten en diensten via de website www.horsesproductvanhetjaar.nl. Begin januari kwam de vakjury in Apeldoorn bijeen om de producten en diensten te beoordelen. Het jurypanel bestond uit voorzitter Dirk Willem Rosie (hoofdredacteur Paardenkrant en Horses.nl), Solange Schrijer (fysiotherapeut en paardenchiropractor), Bastiaan de Recht (Grand Prix-ruiter), Hank van Campen (dierenarts), Wendy Scholten (hippisch journalist en amazone) en Mariëtte van der Zande (voedingsdeskundige). De consumentenstemmen en de mening van de vakjury telden allebei – respectievelijk voor 30% en 70% – mee in de einduitslag.

