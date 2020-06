Bakstenen naar politiepaarden gegooid in Hoorn

Bij de demonstratie gisteren in Hoorn, waar demonstranten voor én tegen het standbeeld van J. P. Coen aanwezig waren, is met bakstenen en stoeptegels naar politiepaarden gegooid. Alle paarden en politiemensen bleven ongedeerd.

“Gisteren hadden wij een inzet in Hoorn met de Mobiele Eenheid (ME). Er zijn rellen uitgebroken” zo schrijft de Bereden Politie op Facebook. “De ME en politiepaarden werden bekogeld met o.a. stenen, stoelen en stoeptegels. Eén ruiter is samen met het politiepaard ten val gekomen tijdens een charge. Met de ruiters en hun paarden gaat het goed.”

Grimmig

De situatie in Hoorn werd na afloop van de demonstraties grimmig. Naar schatting honderd mensen wilden de binnenstad inlopen met fakkels en enkele stoeltjes op een terras werden door de lucht gegooid. er zaten veel mensen op het plein te eten en een drankje te drinken. Het hele plein werd uiteindelijk ontruimd. Later op de avond is de rust in Hoorn wedergekeerd, en is de ME afgeschaald.

Malieveld

Vanmiddag werd de Bereden Politie overigens opnieuw ingezet voor charges bij het Malieveld. Daar was een demonstratie tegen de corona-spoedwet en verzamelden zich voetbalsupporters die op ruzie met de politie uit leken te zijn. Er werden tientallen mensen gearresteerd. Journalist Frits Wester publiceerde een filmpje waarin te zien is hoe een charge van de Bereden Politie er uit ziet.

Never a dull moment op zondagmiddag #malieveld pic.twitter.com/XAg1WMi1Yp — frits wester (@fritswester) June 21, 2020

Bron: Facebook / Noord Hollands Dagblad / Twitter / Nu.nl