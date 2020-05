Belgische amazone Larissa Pauluis verliest echtgenoot Grégoire Naslin

Grégoire Naslin, echtgenoot van de Belgische dressuuramazone Larissa Pauluis, is onverwachts overleden. Naslin werd getroffen door een hartstilstand, hij was amper 39 jaar oud zo schreef Horseman.be gisteren op de website.

Samen met Larissa Pauluis was Grégoire Naslin de drijvende kracht achter de dressuurstal First Step Horses in België. Hij was de mede-eigenaar van de goedgekeurde hengst First Step Valentin (v. Vitalis) waarmee Pauluis twee keer deelnam aan het WK voor jonge dressuurpaarden en inmiddels succesvol onder weg is in de Lichte Tour.

Grégoire Naslin laat naast Larissa ook twee kinderen na.

Bron Horseman/Eurodressage