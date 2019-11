Benefietavond Stal Bakker & Frederiks levert 15.000 euro op voor Manege Lelystad

Uiteindelijk trok het Benefiet zeker duizend mensen. “De sfeer was fantastisch en we hadden allemaal lieve mensen om ons heen. Dit hadden we niet verwacht”, vertelt Suzanne van der Laan van Manege Lelystad aan Omroep Flevoland. De strijd tegen de Rhino is nog niet gewonnen, maar Van der Laan is blij met alle financiële steun. Naast de 15.000 euro gaat er ook een gedeelte van de omzet van de aanwezige foodtrucks naar Manege Lelystad.Bron: Omroep Flevoland /Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!