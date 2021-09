Bennie Holtkamp, voormalig eigenaar van toppaarden Egano en De Sjiem, overleden

Bennie Holtkamp uit Enschede, bekend als eigenaar van Jos Lansinks Egano en Jeroen Dubbeldams De Sjiem, is zondag op 76-jarige leeftijd overleden. "Hij leed al geruime tijd aan longkanker, toch kwam zijn overlijden volgens zijn familie ‘toch nog plotseling’", schreef Dagblad Tubantia gisteren.

Voor de paardensport in Nederland, maar vooral in Twente, speelde Bennie Holtkamp een belangrijke rol. Destijds schafte hij Egano (v. Lugano) aan en liet het paard door Jos Lansink rijden. Niemand geloofde eerst in het paard, maar Holtkamp wel. De successen kwamen met teamgoud in Barcelona en de zege in de Grand Prix van Aken. Ook won Lansink een jaar eerder teamgoud op het EK in La Baule en pakte individueel het brons.

De Sjiem

Dat Holtkamp een neus voor goede paarden had, bleek ook met de aankoop van De Sjiem (v. Aram) voor zijn toenmalige schoonzoon Jeroen Dubbeldam. Het verhaal is bekend: van moeilijk paard tot Olympisch Kampioen. De schimmel zette Dubbeldam in één klap op de wereldkaart. En net als Dubbeldams voormalige streekgenoot won Jeroen met De Sjiem de prestigieuze Grand Prix van Aken.

Gokautomaten

Holtkamp, die zijn werkzame leven begon als tv-monteur, maakte zijn fortuin met gokautomaten. Hij was één van de eersten die de automaten in de Twentse horeca introduceerde. De verdiensten kwamen letterlijk in wasmanden vol rijksdaalders en guldens binnen. Hij werd er miljonair mee.

Bron Tubantia/Hippisch Twente