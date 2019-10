Berend Minnen van Resim Dressage plotseling overleden

Paardenman in hart en nieren Berend Minnen is op 13 oktober overleden. De man achter Resim Dressage stond aan de grond van het succes van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. Zijn complete paardencentrum in Harskamp is nog steeds een begrip in de dressuur-wereld en is nu de uitgangsbasis voor internationaal Grand Prix amazone Joyce Heuitink.