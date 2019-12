Bezoekers laten alarm afgaan op verlaten paardencomplex ter waarde van 65 miljoen

Een filmpje verscheen online van een aantal bezoekers die op een verlaten paardencomplex het alarm af lieten gaan. Het verhaal achter het verlaten mega complex van 65 miljoen vertelde de jongeman in zijn filmpje.

Volgens de jongeman die het filmpje maakte, verwachtte de (rijke) man die het revalidatie centrum voor paarden neerzette dat het hem 40 miljoen euro zou kosten. De kosten liepen uiteindelijk op tot 65 miljoen euro en toen de man de laatste vijf miljoen euro niet kon betalen beroofde hij zichzelf van het leven.

Lille, Frankrijk

Het blijkt te gaan om het Horse Land Resort&Spa in het Franse Lille. Volgens de maker van het filmpje staat het sinds 2014-2015 leeg en telt het immense terrein maar liefst 35 huizen. Op de video is te zien dat deze huizen erg luxe zijn compleet met binnenzwembad. Nadat de bezoekers een tijd rond hadden gelopen, lieten ze, door hun nieuwsgierigheid binnen in de gebouwen te kijken, het alarm afgaan en maakten ze dat ze wegkwamen.

Bekijk hier de video van UrbexNL en daaronder de complete video van het complex:

