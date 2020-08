Bianca Schoenmakers reageert op columniste NRC: ‘Paard met gecompliceerde beenbreuk kan meestal niet herstellen’

Columniste Carolina Trujilo van NRC wekte veel boosheid op bij paarden(sport)liefhebbers met haar stuk in NRC vorige week. Daarin suggereerde ze dat paarden die een blessure oplopen in de sport zomaar worden ingeslapen. Springamazone Bianca Schoenmakers reageerde op Facebook op de column, door Trujilo helder uit te leggen waarom een complexe beenbreuk bij een paard niet zomaar te repareren is. Zoals in het geval van Zindane, wiens dood de aanleiding voor het stukje in NRC was.

Trujilo haalt in haar column het NK springen en het Dutch Open Eventing door elkaar, stelt dat in de eventingsport het risico alleen voor de paarden is en heeft niet meegekregen dat de crosscountry in de ochtend plaatsvond en niet bij 37 graden Celcius.

Schoenmakers: ‘Jammer dat u zich zo weinig verdiept’

In haar reactie schrijft Bianca Schoenmakers het jammer te vinden “dat u zichzelf als columnist voor die kwaliteitskrant dan zo minimaal verdiept in het onderwerp waar u over schrijft, in dit geval het paard.” Ze gaat verder met uitleggen waarom beenbreuken in sommige gevallen wel behandeld kunnen worden bij paarden, maar heel vaak ook niet. “Langdurig liggen krijgen we ze niet aan het verstand gebracht… en ook in een box zal een paard blijven bewegen.”

“Kortom, een paard met een gebroken been laten herstellen is soms mogelijk als de fractuur niet te gecompliceerd is, maar dat was bij Zindane niet het geval. Maar de wetenschap staat uiteraard niet stil, dus ook gecompliceerde beenfracturen bij paarden proberen ze soms te repareren. Tot nu toe is dat een lange eenzame lijdensweg gebleken, met minimaal kans op herstel.”

Beenbreuken soms spontaan

Ook legt Schoenmakers uit dat een breuk soms gewoon ontstaat: “Zo zag ik eens een gezond, jong en onbeleerd paard door de wei galopperen en ineens op drie benen lopen. Een niet te repareren breuk in het bovenbeen… Dit soort gevallen ken ik ook bij mensen, iemand die zich verstapt en iets breekt.”

Ook bij Zindane was iets dergelijks het geval, liet de vader van amazone Floorinoor Hoogland eerder weten: “Komend uit het bos in galop onderweg naar de laatste hindernissen hoorde Florinoor de fractuur onstaan. Zindane bleef met zijn ijzersterke karakter staan op drie benen en Florinoor was in een splitsecond van Zindane. Wat dit voor Theo en Florinoor, de kinderen en iedereen die hen kent en de ooggetuigen die het hebben zien gebeuren betekent laat zich raden.”

Veel reacties onder het bericht van Schoenmakers spreken hun steun uit aan de amazone en haar familie en zijn blij met de reactie van Schoenmakers.



Bron: NRC / Facebook / Horses.nl