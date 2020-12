Bijna 2800 euro opgehaald voor Emmeloordse manege na afbranden loods

Via een crowdfundingsactie is bijna 2800 euro opgehaald voor de manege aan de Sportlaan in Emmeloord, waar afgelopen september een loods volledige is uitgebrand. "De steun is hartverwarmend", aldus eigenaar Ton Does op De Stentor. Bij de brand vielen geen gewonden.



De loods had volgens Does een waarde van zo’n 300.000 euro en de spullen erin waren ongeveer één ton waard. Inmiddels is er bijna 2800 euro opgehaald met de actie. “Het idee en de steun van deze mensen is heel fijn. De actie is begonnen door iemand die ik al 35 jaar ken en bij ons paard rijdt.”

Hartverwarmend

Naast het opgehaalde geldbedrag hebben Does en zijn vrouw ook spullen zoals zadels en hoofdstellen gekregen van paardenliefhebbers. “Hierdoor konden we doorgaan met de activiteiten bij de manege”, aldus Does. “Het was een vervelende tijd, maar de steun doet ons zo goed. Het is echt hartverwarmend.”

