Bitloze ruiter gediskwalificeerd voor verkeerd gebruik hoofdstel

Mark Smith werd op een eventingwedstrijd in Chepstow gediskwalificeerd omdat hij zijn paard op een ongebruikelijke wijze had opgetoomd. De Brit die voorvechter is van het bitloos rijden, had het bit niet in de mond van het paard, maar achter zijn kin bevestigd.

Smith werd uit de wedstrijd gehaald door de jury omdat in de reglementen van British eventing staat dat een paard ‘verplicht is om met hoofdstel en bit te dragen en dat het op conventionele wijze gebruikt dient te worden. De teugels moeten aan het bit zitten en op de conventionele manier vast gehouden worden’. Smith had bij zijn paard het bit zo bevestigd dat het in de kingroeve zat.

Tegen H&H zei Mark Smith dat er nergens in de regels staat dat het bit in de mond van het paard moet zitten. “Ik gebruik het hoofdstel en de bit als onderdeel van het verzenden van signalen naar het paard,” vertelt hij, “samen met zit en benen. Dat is wat iedere ruiter doet, alleen mijn paard draagt het hoofdstel op een niet gebruikelijk manier.”

Paul Graham, directeur eventingsport, verklaarde waarom Smith werd gediskwalificeerd: “Het paard was niet op de juiste wijze opgetoomd. Het is algemeen bekend, en dat weet ook iedereen, dat zowel BE als British Dressage het niet toelaten dat dressuurproeven worden gereden met een bitloos hoofdstel.”

Mark Smith heeft aangegeven in beroep te gaan. “Ik heb mijn punt gemaakt, het welzijn van het paard komt op de eerste plaats.”

